تفاصيل عرض الاتحاد للروماني بيتريسكو

المواطن - مروة نبيل

بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي التفاوض مع المدير الفني الروماني دان بيتريسكو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد يفاوض بيتريسكو

وأشارت صحيفة DIGI SPORT الرومانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن مسؤولي نادي الاتحاد يفاوضون بيتريسكو حاليًا، وأرسلوا عرضًا رسميًا له، لخلافة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي الذي تمت إقالته، أمس الاثنين.

ولفتت الصحيفة الرومانية إلى أن بيتريسكو يملك فرصة كبيرة للغاية ليكون المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد، خاصة أن الإدارة عرضت عليه عقدًا لمدة موسمين، على أن يتقاضى راتبًا سنويًا يصل إلى 1.5 مليون يورو.

وشددت صحيفة DIGI SPORT على أن عرض نادي الاتحاد ليس الوحيد أمام بيتريسكو خلال الفترة الحالية، حيث إن هناك اهتمام بالتعاقد معه من جانب أكثر من نادٍ دنماركي.

إقالة كاريلي بعد خسارة اللقب العربي

وقررت الإدارة الاتحادية إقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، بسبب إصراره على تنفيذ رؤيته، على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لقب نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ضد الرجاء المغربي، حيث انتهى الوقت الأصلي في المباراة بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر العميد اللقب بركلات الترجيح.

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