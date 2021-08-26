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تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2022
المقرر إقامتها الليلة في إسطنبول

تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2022

2021/08/26
الساعة 4:38 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2022 قرعة البطولة - المصدر @ChampionsLeague
المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير في جميع أنحاء العالم قرعة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2021/ 2022، المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، في إسطنبول.

تصنيف الفرق قبل القرعة

ومن المقرر أن يتم تقسيم الأندية المتأهلة إلى مرحلة المجموعات لـ4 مستويات، حيث يضم المستوى الأول الفرق التي توجت بلقب الدوري في بلدانها، بالإضافة إلى بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويضم التصنيف الأول كلاًّ من؛ مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان، بايرن ميونيخ، ليل، تشيلسي وفياريال، في التصنيف الثاني، برشلونة، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، إشبيلية، وبوروسيا دورتموند.

وجاء التصنيف الثالث كالتالي؛ أياكس، أتلانتا، لايبزيج، زينيت، بورتو، بنفيكا، سالزبورج، وشاختار دونيتسك، ويضم التصنيف الرابع، كلوب بروج، بشكتاش، فولفسبورج، دينامو كييف، ميلان، يونج بويز، مالمو، وشيريف تيراسبول.

 

قرعة دوري ابطال اوروبا
تصنيف الفرق – المصدر @ChampionsLeague

منافسات قوية في دوري أبطال أوروبا

وقد تسفر قرعة دوري أبطال أوروبا عن مجموعات قوية للغاية، خاصة أن التصنيف الأول يضم المتوجين بألقاب الدوري، في حين أن التصنيف الثاني يتواجد به فرقٌ تُعتبر أقوى، وفي مقدمتهم يوفنتوس وريال مدريد، وقد يتواجدا مع مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ.

كما أن باريس سان جيرمان لن يتواجد مع ليل باعتبارهما من البلد ذاتها، وبناء عليه قد يتواجد مع السيتي أو تشيلسي أو ميلان، وذلك بالإضافة إلى قوة فرق التصنيف الثالث أيضًا، ما يؤكد صعوبة النسخة الجديدة من البطولة.

كأس دوري أبطال أوروبا
كأس البطولة – المصدر @ChampionsLeague


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