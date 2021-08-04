توجيه بتضمين خطبة الجمعة أهمية حصول منسوبي التعليم على اللقاح

المواطن - الرياض

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع والمساجد بتضمين خطبة صلاة الجمعة القادمة، الحديث عن ضرورة حصول منسوبي التعليم من أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات، على جرعتين من لقاح كورونا حماية لأنفسهم، وحفاظاً على سلامة أسرهم وأقرانهم.

خطبة الجمعة للتوعية بأهمية اللقاح

كما تضمن التوجيه أهمية الوقاية من العدوى وانتشار فايروس كورونا، ولكي تكون المنشآت التعليمية مكملة للبيئات الآمنة ولتحقق رسالتها التعليمية والتدريبية. وذلك بناءً على رغبة وزارة التعليم في قيام الخطباء بالمشاركة في التوعية بذلك.

نشر الوعي الشرعي

ويأتي توجيه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ – الذي صدر اليوم لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة – في إطار سعي وزارة الشؤون الإسلامية ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، اتساقاً مع أهمية خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، ولاسيما ما يتصل بالتوعية والإرشاد بخطر فيروس كورونا وأهمية الوقاية منه والأخذ بتعليمات الجهات المعنية .

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