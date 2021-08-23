‎الرئيسية
جديد الأخبار
توصية هامة من استشاري لأولياء الأمور بشأن فحص النظر
80 % من حالات الضعف يمكن علاجها من الفحص المبكر

توصية هامة من استشاري لأولياء الأمور بشأن فحص النظر

2021/08/23
الساعة 11:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
توصية هامة من استشاري لأولياء الأمور بشأن فحص النظر
المواطن - الرياض

أكد بروفيسور طب وجراحة العيون الدكتور عبدالحميد الغامدي، أن 80% من حالات ضعف النظر لدى الأطفال يمكن علاجها من الفحص المبكر.

توصية هامة: 

كما أوصى الغامدي، في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية اليوم الاثنين، أولياء الأمور بفحص أبنائهم والكشف المبكر على الأطفال للتأكد من مستوى النظر قبل أن تستمر معهم طيلة حياتهم.

وأضاف أن الأطفال عادة لا يشكون من ضعف النظر، وقد يكونون مصابين، لذلك يجب على الأباء والأمهات السعي للمتابعة لدى الطبيب.

وشدد الغامدي على أن هناك أبحاثًا تفيد بأن 16% من الأطفال في المرحلة الابتدائية يعانون من ضعف النظر، وأن 2% من الأطفال يستخدمون النظارات.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

5 درجات لـ ضعف النظر عند الأطفال

رأى استشاري طب وجراحة العيون الدكتور حمزة منصور،