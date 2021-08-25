توقعات بأجواء حارة نهارًا على معظم المناطق

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني اليوم الأربعاء، أجواء حارة نهارًا تميل للاعتدال فجرًا على معظم المناطق.

تفاصيل الحالة:

وأضاف الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، أنه من المتوقع كذلك هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان ونجران وأجزاء من منطقة الرياض والأمارات وعمان واليمن، مع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي وحائل وجنوب منطقة الرياض.

طقس اليوم:

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات برد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وبحسب تقرير الأرصاد، توجد فرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والمدينة المنورة.

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