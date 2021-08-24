تيماء تتزين بالتاريخ في صيف السعودية

المواطن - واس

تتربع الآثار التاريخية وتراث منطقة تبوك على قائمة الإرث الثقافي الذي تعتز به المملكة، ويحكي قصصاً وحكايا إنسانية عن حضارات متعاقبة سكنت المنطقة، وعاشت في قراها، لاسيما محافظة تيماء، أهم المناطق التي سكنوها قديماً.



يزور تيماء الآلاف من السياح في كل عام، للتعرف على كنوزها التاريخية، حيث يشبهها الآثاريون والمرشدون السياحيون بالمتحف الشامل، وأبرزها “بئر هداج” التي لا تزال تضخ مياهها منذ الألفية الأولى قبل الميلاد، وأعيد ترميمها لاحقاً، وباتت مزاراً سياحياً ومتنزهاً للقادمين إلى المحافظة العريقة.

آثار ومعالم تجذب السياح

ويتعرف السياح خلال رحلتهم على معلومات قيمة تختص بالبئر، من ناحية كيفية بنائها، وتاريخ البئر العتيق، وطريقة ترميمه بنفس تفاصيله القديمة، يقدم هذه المعلومات مرشد سياحي مرخص من قبل وزارة السياحة وتشير المعلومات الجغرافية إلى أن محيط البئر يبلغ 65 متراً وعمقها يصل إلى 12 متراً.



وإلى جوار بئر هداج، يقف قصر الرمان الأثري المبني منذ أكثر من 100 عام، إذ يجد الزائرون في نواحي القصر قصصاً يرويها المرشد السياحي حول أحداث القصر وساكنيه، وقد تم بناء القصر من الطين والحجارة وأبوابه من الخشب المتين، وزودت منارات القصر بحجرات تطل على اتجاهاته الأربعة، ويحيطه سور من ثلاث جهات يتصل بسور القصر من الجهة الرابعة.

وخلال زيارة السياح، يسيرون إلى وسط “الرمان” حيث يتعرفون على تقسيمات القصر، فتوجد ساحة داخلية وأخرى خارجية، وغرف كثيرة في كل طابق، وغرفة رئيسة لتجهيز الطعام/ وبئر داخلي وثانٍ خارجي، وتقدر مساحة القصر بـ 6 آلاف متر مربع، ويجذب هذا القصر في بنائه الكثير من الزوار لتحصينه المنيع ومكوناته الداخلية، وتحيطه النخيل والمزارع من كل الاتجاهات، ويجري ترميم الأجزاء المفقودة من القصر بسبب عوامل التعرية الطبيعية.

وجهة سياحية غنية بالتنوع

وكانت تبوك ضمن توجتها الهيئة السعودية للسياحة ضمن قائمة 11 وجهة سياحية رئيسة غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة، وأعلنت عن مساراتها وباقاتها وتجاربها السياحية من خلال برنامج صيف السعودية 2021، الذي انطلق تحت عنوان “صيفنا على جوك” الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويقدم البرنامج ما يزيد عن 500 تجربة سياحية، وعبر أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص.

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