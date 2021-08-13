جارديم يغربل الهلال

المواطن - محمد سمعه

يركز المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال على غربلة الفريق الأول وذلك قبل مواجهة الطائي غدًا السبت بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

4 صفقات حتى الآن في الهلال

وكان الزعيم نجح حتى الآن في ضم 4 صفقات وهم ” المالي موسى ماريجا، البرازيلي ماثيوس بيريرا، حمد اليامي، خليفة الدوسري”، مما جعل جارديم يفكر في تحديد من سيبقى ومن سيرحل بعد ضم الرباعي المذكور.

8 أجانب لدى الهلال

ويملك الزعيم حتى الآن 8 لاعبين أجانب وهم “الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، البيروفي أندري كاريلو، المالي موسى ماريجا، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، الكولومبي جوستافو كويلار، البرازيلي ماثيوس بيريرا”، بينما تنص اللوائح على وجود 7 لاعبين أجانب فقط.

وبالتالي فإن عدم قيد اللاعب البرازيلي بيريرا قد يجعل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم يرفض تواجده بالتدريبات، وذلك حتى لا تكون هناك أي مخالفات على الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال.

ويحتاج الهلال إلى 23 مليون ريال وذلك لقيد ماثيوس ، والمقصود هو دفع هذا المبلغ للإيطالي جيوفنكو لفسخ عقده مع الزعيم وقيد اللاعب البرازيلي بدلًا منه.

كذلك ذكر الإعلامي عبدالله الحنيان، عبر حسابه في “تويتر”، أن إدارة الزعيم منحت اللاعب أمير كردي الضوء الأخضر للنظر في العروض المقدمة له، مع تبقي عام واحد في عقده مع النادي.

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