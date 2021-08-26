جامعة حفر الباطن تطلق برنامج أهلًا بطلابنا مع بداية العودة الحضورية

‏المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تفقد رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 1443 هـ، والبروتوكولات الاحترازية للعودة الحضورية الآمنة للطلبة.

برنامج “أهلًا بطلابنا”

وأطلقت جامعة حفر الباطن برنامج “أهلًا بطلابنا” لتهيئة واستقبال الطلبة المقبولين للعام الجامعي 1443هـ، بعد استكمال جميع الترتيبات للعودة للدراسة الحضورية في بيئة جامعية آمنة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله العامري أن برنامج “أهلًا بطلابنا”؛ يهدف إلى تحقيق الوعي المعرفي بأنظمة ولوائح الجامعة، وحقوق وواجبات الطلبة، والخدمات التي تقدمها الجامعة، وكيفية حصول الطلبة على هذه الخدمات، بالإضافة إلى تحقيق التوافق النفسي والأكاديمي للطلبة بما يحقق التكيف مع الدراسة الجامعية.

ومحاضرات تثقيفية، ودورات تدريبية

وبين أن البرنامج يتضمن لقاءات تعريفية، ومحاضرات تثقيفية، ودورات تدريبية، إلى جانب التعريف بمرافق الجامعة، والرد على الاستفسارات.

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