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جرعات كورونا في المملكة تتجاوز 33.6 مليون جرعة
12.3 مليون شخص تلقوا جرعتين

جرعات كورونا في المملكة تتجاوز 33.6 مليون جرعة

2021/08/21
الساعة 6:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جرعات كورونا في المملكة تتجاوز 33.6 مليون جرعة
المواطن - الرياض

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم السبت، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 33,603,792 جرعة، منها 21.2 مليون جرعة أولى، و12.3 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.56 مليون شخص.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة أن الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 217 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

المرحلة الأولى لتلقي اللقاح:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

مستجدات فيروس كورونا:

وكشفت وزارة الصحة، اليوم عن تسجيل (409) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (710) حالات، كما تم تسجيل (11) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (541610) حالات، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (527899) حالة.

 

 


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