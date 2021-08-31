جوجل تحظر 8 تطبيقات خطيرة

المواطن - متابعة

يحث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي “أندرويد” على التحقق من هواتفهم الذكية بعد اكتشاف أن 8 تطبيقات شائعة تخفي برامج ضارة خطيرة لـ Joker.

وأكدت الشرطة البلجيكية أن “جوجل” حذفت مؤخرًا ثمانية تطبيقات من متجر “جوجل بلاي” الخاص بها مع نصح المستخدمين الآن بإزالتها من أجهزتهم دون تأخير.، ويُعتقد أن جميع هذه التطبيقات تحتوي على برنامج Joker الضار الخطير القادر على إحداث فوضى في أي هاتف يصيبه، بحسب ما أوردته صحيفة “إكسبريس” Express.

Joker:

وبمجرد التثبيت، يتمتع Joker بالقدرة على تثبيت برامج التجسس المخفية وبرامج الاتصال المميزة على الأجهزة، والتي يمكنها بعد ذلك تسجيل المستخدمين في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن.

وفي الماضي، وجد بعض الضحايا أنفسهم يدفعون مئات الدولارات مقابل هذه الاشتراكات الاحتيالية، بحسب “العربية”.

وفي منشور على موقعها على الإنترنت، قالت الشرطة البلجيكية: “تحذير! عاد فيروس Joker إلى بيئة أندرويد”. وتم اكتشاف هذا البرنامج الضار في 8 تطبيقات من متجر “جوجل بلاي” والتي تم سحبها في الوقت نفسه بواسطة شركة “جوجل”، ولكن إذا قمت بالفعل بتثبيت أي منها، فقم بإزالته في أسرع وقت ممكن.

وبحسب الباحثين في شركة Quick Heal Security Lab للأمن السيبراني، يمكن لفيروس Joker لاحقًا الوصول إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الأخرى على الهواتف الذكية.

ومثل المتغيرات السابقة، يمكنه أيضًا الاشتراك في مواقع الويب التي تقدم خدمات مدفوعة، ما يعني أن المستخدمين يخاطرون بمفاجأة غير سارة في نهاية الشهر عندما يصلهم كشف حساب بطاقة الائتمان الخاصة.

التطبيقات المذكورة:

وإذا كنت قلقًا من هذا التهديد، فإليك قائمة التطبيقات المتأثرة به:

Auxiliary Message

Element Scanner

Fast Magic SMS

Free CamScanner

Go Messages

Super Message

Great SMS

Travel Wallpapers

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