جوستافو سيلفا يقود أخضر الشاطئية رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني البرازيلي جوستافو سيلفا، لقيادة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية.

جوستافو يقود أخضر الشاطئية:

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه الرسمي إلى أن التعاقد مع جوستافو جاء في إطار استعداد أخضر الشاطئية للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

ويملك جوستافو سيلفا صاحب الـ44 عامًا، سجلًا مميزًا مع المنتخبات والأندية التي قادها خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها قيادة منتخب باراغواي لكرة القدم الشاطئية إلى كأس العالم 2021.

مسيرة مميزة للبرازيلي جوستافو سيلفا:

وسبق أن قاد جوستافو العديد من المنتخبات، ومنها؛ البرتغال “2003/ 2005″، روسيا “2005/ 2006″، أذربيجان “2008/ 2009″، الإمارات “2013/ 2016″، البحرين “2006/ 2007، 2009/ 2011 و2012/ 2013″، البرازيل “2011/ 2012″، وباراغواي “2016/ 2021”.

ومن أبرز الإنجازات التي حققها بطل آسيا في كأس آسيا والمؤهلة إلى كأس العالم 2006 مع البحرين، بطل دورة الألعاب الأولمبية لأمريكا الجنوبية 2011 وبطل كأس أمريكا الجنوبية وكأس ميركوسول 2012 مع البرازيل.

وتوج جوستافو سيلفا بلقب الدوري الأوروبي 3 مرات متتالية مع منتخب البرتغال، بطل البطولة العربية 2016 مع لإمارات، بطل دوري أمريكا الجنوبية 2017 و2018 مع منتخب باراغواي، بالإضافة إلى قيادته لكأس العالم 2021.

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