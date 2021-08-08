حكام دوري محمد بن سلمان يختتمون معسكر صربيا

المواطن - مروة نبيل

اختتم حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الأحد، معسكرهم الخارجي في صربيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

استعداد الحكام لدوري محمد بن سلمان:

وأُقيم معسكر حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مدينة نوفي ساد الصربية خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى اليوم استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بمشاركة 51 حكمًا.

وأشرف على معسكر صربيا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو ورئيس دائرة التحكيم، الأوزبكي فرهاد عبدالله، ومدرب اللياقة البدنية أليخو.

القاسم يجتمع بالحكام:

وشهد اليوم الختامي اجتماعًا عقده الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم مع حكام دوري محمد بن سلمان للمحترفين عن طريق الاتصال المرئي، وأعرب عن سعادته بالتقارير التي تلقاها حول سير المعسكر ونتائج اختبارات القانون واللياقة البدنية.

وأكد القاسم استمرار ثقة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالحكم السعودي، وتمنى لهم التوفيق والسداد مع قرب انطلاق الموسم الجديد، ثم عرض رئيس اللجنة ومدير الدائرة خلال الاجتماع سياسة لجنة الحكام خلال الموسم الجديد.

تفاصيل معسكر صربيا:

واشتمل المعسكر التدربيبي على برنامج لياقي وبدني، وتدريبات على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، والعمل على تطوير الجوانب النظرية والعملية للتقنية، واختبارات قانون كرة القدم بالإضافة إلى شرح تعديلات القانون.

وقاد حكام دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال فترة المعسكر مجموعة من المباريات ضمن الدورة الودية التي أقيمت في مدينة نوفي ساد ضمن البرنامج المعد للحكام.

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