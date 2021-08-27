حكام مباريات دوري محمد بن سلمان اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

ويدير فيصل البلوي مباراة الفيصلي ضد الاتحاد اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويساعده بدر الشمراني ومحمد وزي، والحكم الرابع عبدالله الخربوش، وسيكون أحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مفرح الحسن.

ويقود مباراة الطائي والفيحاء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، محمد البريدي، ويساعده عمر الجمل ومحمد الشهري، والحكم الرابع سلطان العكيري، وسيكون تركي الخضير حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده ياسر السلطان.

بوليفي يدير مباراة الهلال ضد الباطن

وتُختتم مباريات الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الباطن عند الساعة 8:45 مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن يُدير مباراة الهلال ضد الباطن طاقم تحكيم بوليفي مكون من؛ جيري فارغاس، ويساعده خوسيه أنتيلو وإدوار سافيدرا، والحكم الرابع محمد الهويش، وحكم الفيديو الإكوادوري كارلوس أورب، ويساعده إبرهيم الدخيل.

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