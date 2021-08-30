حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه

المواطن - متابعة

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بمصر، حكماً يقضي بفسخ العقد بين الفنان محمد رمضان وشركة “العدل غروب”، التي تعاقد معها لأداء دوره في فيلم “بطل عادي”، وتغريمه 500 ألف جنيه.

كما ألزمته المحكمة أيضا بدفع 12 مليون جنيه إلى الشركة المذكورة بحسب التعويض المنصوص عليه بعقد الاتفاق، إضافة إلى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

الإخلال بالتعاقد

وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه ثبت لديها إخلال رمضان بالوفاء بالتزاماته التعاقدية المتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل إليه بموجب عقد الاتفاق دون مبرر قانوني.

يشار إلى أن الممثل الشاب كان شغل مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين بحصوله على دكتوراه فخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، ثم سحبها منه بعد أن أثار الأمر غضب جهات عديدة.

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