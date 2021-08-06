حكم مباراة جيانا فاروق يُغضب المصريين !

المواطن - محمد سمعه

تلقى الحكم المغربي الزيتوني متيوط، الذي أدار مباراة المصرية جيانا فاروق ضد الصينية تشياويان ين في نصف نهائي بطولة الكاراتيه وزن 61 كيلو جرامًا في أولمبياد طوكيو، انتقادات شديدة من قبل المصريين، بسبب تحيزه للاعبة الصينية ضد اللاعبة المصرية.

ما هو قرار الحكم المغربي الذي أثار الجدل ؟

وبسبب قرار تحكيمي من الحكم الزيتوني متيوط كلف ذلك اللاعبة جيانا خسارة مباراة نصف النهائي والفوز بالميدالية البرونزية في لعبة الكاراتيه، وتأهل اللاعبة الصينية للمباراة النهائية للمنافسة على الميدالية الذهبية أو الفضية، وهو ما وجده الكثيرون في مصر بأن جيانا ظُلمت من الحكم المغربي.

وكان الحكم المغربي اتخذ قرار حاسمًا بإعطاء بطاقة التأهل للاعبة الصينية على حساب جيانا بعد تعادل اللاعبتين في المباراة حيث أشار الجميع إلى أن أداء اللاعبة المصرية كان أفضل عكس اللاعبة الصينية التي ارتكبت أخطاءً لا تعطيها الحق للتأهل.

وكانت جيانا قد تأهلت إلى الدور نصف النهائي بعد احتلالها وصافة المجموعة الثانية، بعد الخسارة من الصربية جوفانا بريكوفيش في رابع مباريات المجموعة، بعد فوزها على البيروفية فانسا أكسندرا، الأوكرانية أنيتا سوروجينا، والمغربية ابتسام الصاديني.

إنجاز مميز لـ جيانا فاروق:

وأصبحت جيانا فاروق أول لاعبة في تاريخ مصر تتوج بميدالية في منافسات الكاراتيه بدورات الألعاب الأولمبية.

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