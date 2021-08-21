حمدالله ردًا على رحيله: أخبار كاذبة ولن أساوم النصر أبدًا !

المواطن - محمد سمعه

خرج اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر عن صمته، كاشفًا حقيقة ما تردد حول اقترابه من مغادرة العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بماذا رد حمدالله ؟

وكتب النجم المغربي مجموعة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” سلام عليكم جماهير النصر الحقيقيين، نظرًا لكثرة الكذب والافتراء من الصحفيين والإعلاميين السيئين، فأنا سأوضح لكم بعض النقاط”.

وأضاف لاعب النصر: ” أولًا أنا لاعب محترف وعندي عقد مع فريقي النصر واحترمه واحترم تعاقدي مع النادي، ثانيًا لم أساوم يومًا ما فريقي ولن أساومه أبدًا فله فضل علي كبير، ثالثًا أنا مستمر مع النصر ما دام عقدي ساري مع الفريق، رابعًا الحب الذي بيني وبين جماهير النصر الحقيقيين، لن يغيره أي شخص لا من قريب أو من بعيد، خامسًا غيابي عن مباراة الفيصلي كان قراراً فني وأنا احترمه”.

وواصل حمدالله قائلًا: “سادسًا ما دمت حاملًا قميص هذا الفريق العريق فأنا دائمًا أسعى جاهدًا لإسعاد الجماهير العاشقة، سابعًا انتظر كذب وافتراء آخر من المهرجين والسلام عليكم ورحمة الله”.

النصر الإماراتي لا يفكر في المهاجم المغربي

وكان نادي النصر الإماراتي نفى مؤخرًا ما تردد حول رغبة النادي في ضم لاعب العالمي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن الكثير من جماهير النصر كان توقع رحيل حمدالله عن الفريق، بعد استبعاده من مباراة الفيصلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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