سبب غياب حمدالله عن مباراة النصر والفيصلي

المواطن - محمد سمعه

سيغيب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مباراة فريقه النصر ضد الفيصلي غدًا الخميس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التنسيق تم مع إدارة النادي ومدرب الفريق:

ويأتي غياب اللاعب المغربي لظروف خاصة، وذلك بالتنسيق بينه وبين إدارة الفريق والجهاز الفني بقيادة البرازيلي مانو مينيز مدرب الفريق الأول حسبما ذكر الإعلامي علي العنزي.

وأثار هذا الغياب الجدل لدى جماهير النصر، حيث طالب البعض بالتخلص منه، والبحث عن مهاجم آخر؛ وذلك بسبب التصرفات غير الاحترافية التي يقوم بها المهاجم المغربي، بالإضافة إلى كثرة غيابه عن الفريق في المباريات المهمة، وهو نفس الأمر الذي حدث بالموسم الماضي.

حمدالله لن ينتقل إلى الاتحاد:

وكان اسم حمدالله ارتبط مؤخرًا بالانتقال لنادي الاتحاد بحسب ما ذكره برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية، ولكن الوليد المهيدب مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر خرج ليوضح الحقيقة، مؤكدًا أن اللاعب المغربي لم يطلب الرحيل عن صفوف النصر.

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