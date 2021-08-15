حمدالله والسومة يحلمان باستعادة لقب الهداف

المواطن - مروة نبيل

يدخل ثنائي النصر والأهلي، المغربي عبدالرزاق حمدالله والسوري عمر السومة، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي؛ بهدف استعادة لقب الهداف.

غوميز يخطف لقب الهداف:

ويأمل حمدالله والسومة في الظهور بشكل مميز خلال الموسم الرياضي الحالي، وكن تنتظرهما منافسة قوية للغاية مع المهاجمين الأجانب خاصة القادمين إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان الفرنسي بافيتيمبي غوميز قد نجح في خطف لقب الهداف الموسم الرياضي الماضي برصيد 24 هدفًا، في غياب تام للمهاجمين العرب، حيث حل نجم ضمك، الأرجنتيني زيلايا ثانيًا، ثم فابيو أبرو “الباطن” وكريستيان جوانكا “الشباب”.

حمدالله والسومة يستهدفان لقب الهداف:

وبدأ عبدالرزاق حمدالله مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف في شباك ضمك، ويطمح لمواصلة هز الشباك والمنافسة على لقب الهداف، خاصة أنه توج به موسمين متتاليين في 2018/ 2019 بـ34 هدفًا و2019/ 2020 بـ29 هدفًا.

ويُعد السومة من أبرز هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث توج بلقب الهداف 3 مواسم في 2014/ 2015 بـ22 هدفًا، 2015/ 2016 بـ27 هدفًا، و2016/ 2017 بـ24 هدفًا، وحل وصيفًا خلال موسم 2017/ 2018.

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