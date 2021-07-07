وزن عمر السومة يثير الجدل

المواطن - مروة نبيل

أثار السوري عمر السومة حالة من الجدل خلال مشاركته في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية اليومين الماضيين.

جدل بشأن زيادة وزن عمر السومة

ونشر نجم نادي الهلال السابق، أحمد الحربي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورتين لنجم الأهلي، عمر السومة في المران، مبديًا استغرابه من اختلاف وزنه في الصور.

وعلق أحمد الحربي قائلًا: “الصورة تخدع أحيانًا.. معقولة السومة نزل وزنه بوسط التمرين، عن نفسي أشوف فيه فرقًا كبيرًا نوعًا ما بين الصورتين مع أنها في تمرين واحد”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الحربي، حيث أكد البعض أن هناك زيادة في وزن عمر السومة بسبب فترة الإجازة الماضية، ولفت البعض الآخر إلى أن اختلاف زاوية التصوير هو السبب في إظهاره، وتوقعوا أن يستعيد لياقته قبل انطلاق الموسم.

تدريبات انفرادية تُجهز السومة

على الجانب الآخر، فضل المدير الفني بيسنيك هاسي منح عمر السومة مزيدًا من التدريبات الانفرادية خلال تدريبات الفريق الأيام الماضية، لزيادة جرعاته اللياقية قبل المشاركة في المران الجماعي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد السومة واحدًا من أبرز المهاجمين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وليس النادي الأهلي فقط، وتطمح الجماهير في استعداده جيدًا، أملًا في استعادة بريقه والمنافسة على لقب الهداف في الموسم الجديد.

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