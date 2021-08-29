خالد البلطان : لن أرحل عن الشباب

المواطن - مروة نبيل

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، الأنباء التي ترددت مؤخرًا، بشأن ابتعاده عن الليوث خلال الفترة المقبلة.

خالد البلطان يحسم موقفه:

وشدد خالد البلطان عبر برنامج المنصة الذي يُقدمه الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عبر إذاعة “ألف ألف”، على صحة أنباء رحيله من الشباب في الفترة الحالية، مبديًا استغرابه من نشر مثل هذه الإشاعات في الوقت الحالي.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن خالد البلطان يعتزم ترك منصبه كرئيس لنادي الشباب، والابتعاد عن المشهد الرياضي بالكامل، على أن يكون بديله طلال آل الشيخ، ما دفعه لنفي هذه الأنباء.

وصرح خالد البلطان في حديث تلفزيوني أنه “على جمهور الشباب الاقتناع بالمعادلة الموجودة حاليًّا أو البحث عن رئيس غيره، خاصة أنه غير متمسك بالرئاسة، والشهر المقبل سيعقد جمعية عمومية لاختيار رئيس جديد”.

الشباب يُعاني هذا الموسم:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي، بشكل مخيب للآمال، حيث فشل في تحقيق أي انتصار بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خسر أمام أبها بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم توازنه وتعادل مع الاتفاق في الجولة الثانية بنتيجة 3/ 3، ليتعرض إلى انتقادات قوية، خاصة أنه كان متقدمًا بثلاثية دون رد حتى الدقيقة 77، قبل أن تهتز شباكه بثلاثة أهداف في 11 دقيقة فقط، ليكتفي بحصد نقطة واحدة.

وكانت جماهير نادي الشباب تُمني النفس بتحسن النتائج، إلا أن الليوث سقط بهدفين دون رد أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي أثار غضب مشجعيه.

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