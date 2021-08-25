خدمة جديدة من تيك توك ينافس بها إنستغرام وسناب شات

المواطن- متابعة

يعتزم تطبيق تيك توك أن يتيح لمستخدميه قريبًا ميزة شراء السلع مباشرة من منتجي المحتويات على المنصة، في خطوة جديدة تعزّز جهود إنشاء منظومة متكاملة على هذا التطبيق.

ويأتي هذا الإعلان في سياق الشراكة التي أطلقت في أكتوبر 2020 مع شوبيفاي التي تخوّل علامات تجارية إطلاق أنشطة إلكترونية، وفي البداية كان هذا الأمر مقتصرًا لمستخدمي الشركة الكندية لترويج منتجاتهم على تيك توك، لكن الآن سيصبح في وسع البائعين إنشاء متجر مصغّر على التطبيق، وإدراج روابط مباشرة لشراء المنتجات بعد عرضها على المنصة التي تضم أكثر من مئة مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها.

كايلي جينر مع تيك توك

وستكون نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير التي أطلقت ماركة لمستحضرات التجميل باتت قيمتها تقدر بمئات ملايين الدولارات من بين التجار الأوائل الذين سيتسنى لهم استخدام هذه الخدمات الجديدة في تيك توك.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد قال رئيس قسم مشاريع الأعمال في التطبيق، بلايك تشاندلي، أن ميزة التسوق ستتمتّع بموقع فريد ما بين المحتويات والتجارة، وتسهّل هذه الإمكانيات الجديدة على الشركات، أيّا كان حجمها، إنتاج محتويات جذابة تشد المستهلكين إلى نقاط البيع على الإنترنت.

وتأخر تطبيق تيك توك التابع لمجموعة بايت دانس الصينية في جني عائدات مالية من محتوياته، بالرغم من النمو الكبير الذي يشهده منذ سنتين.

وتسعى غالبية شبكات التواصل الاجتماعي إلى الاستفادة من رواجها وإقبال المستخدمين، في صفقات تجارية تشكل مع الإعلانات دعامة أساسية لقدرتها على الاستمرار، وعلى سبيل المثال، يقدم كل من إنستغرام وسناب شات، خاصية تتيح شراء المنتجات مباشرة من خلالهما.

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