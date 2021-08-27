خريطة المنتخب السعودي استعدادًا لمباراتي فيتنام وعُمان

المواطن - محمد سمعه

كشف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن خارطة الطريق لمباراتي فيتنام وعُمان في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 خلال الفترة المقبلة.

خارطة الطريق لـ المنتخب السعودي:

وسوف ينتظم لاعبو الأخضر في مقر معسكرهم بـ الرياض، حيث سيخضع اللاعبين فور انتظامهم لفحوصات فيروس كورونا وذلك من أجل التأكد من سلامتهم، وسيُجري الأخضر حصة تدريبية على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” الملز في السابعة والنصف مساءً، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول 15 دقيقة.

وبعد مواجهة فيتنام سيغادر لاعبي الأخضر إلى سلطنة عُمان في الخامس من سبتمبر، ثم مواجهة المنتخب العُماني بعد ذلك.

وفي يوم الاثنين الماضي، كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن قائمة المنتخب المكونة من 25 لاعبًا استعدادًا لـ مباراتي فيتنام وعُمان في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

قائمة المنتخب السعودي لـ مباراتي فيتنام وعُمان:

وجاءت قائمة الأخضر مكونة من: “في حراسة المرمى كل من محمد العويس وزيد البواردي وفواز القرني ومحمد اليامي، في الدفاع كل من محمد خبراني وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وعلي البليهي وسعود عبدالحميد ومحمد البريك وسلطان الغنام، ياسر الشهراني”.

وشملت القائمة كذلك “في خط الوسط كل من عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، صالح الشهري”.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثانية بالمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 مع منتخبات الصين، فيتنام، اليابان، عمان، أستراليا.

وسيلعب المنتخب السعودي في الثاني من سبتمبر مع منتخب فيتنام في الرياض، ثم يواجه المنتخب العماني يوم الثلاثاء 7 سبتمبر في سلطنة عُمان.

وسبق لـ الأخضر أن تأهل إلى بطولة كأس العالم في خمس مناسبات أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 بـ روسيا.

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