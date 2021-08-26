دوري الدرجة الأولى يطلق هويته الجديدة

المواطن - مروة نبيل

أطلقت رابطة دوري الدرجة الأولى، اليوم الخميس، الهوية الجديدة للمسابقة FDL والتي ترمز إلىFirst Division League .

إطلاق الهوية الجديدة بدعم القيادة

وجاء في بيانها: “سعيًا لمواكبة التطور الذي يشهده القطاع الرياضي في السعودية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، نعلن اليوم عن الهوية الجديدة لدوري الأولى FDL”.

ومن جانبه، رفع المدير التنفيذي لدوري الأولى، طلال بن عبدالله العبيدي الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، والذي كان له الأثر الكبير في التنافس القوي بين أندية الدوري وزيادة قيمته السوقية.

كما وجه طلال العبيدي شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على متابعته الحثيثة ودعمه الدائم لكل ما يخدم الرياضة السعودية، وكرة القدم ودوري الدرجة الأولى تحديدًا.

ارتفاع قيمة دوري الدرجة الأولى

وتابع العبيدي: “اختيار الهوية الجديدة يأتي استكمالًا لمسيرة العمل بصناعة منافسة أقوى، وتعزيزًا للمكانة التي حظي بها دوري الدرجة الأولى في الفترة الماضية وارتفاع قيمته السوقية والفنية”.

وأضاف: “تماشيًا مع التنافس الفني الكبير بين أندية دوري الدرجة الأولى، والشغف الجماهيري تم استحداث هذه الهوية الجديدة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “سنسعى دائمًا للتواجد بالقرب منكم ومشاركتكم أبرز المفاجآت من خلال دوري الأولى، والتي سيكون أولها الإعلان قريبًا عن شريك مميز يحمل مسمى الدوري ويقاسمنا الانتشار والاستراتيجية التي تعزز من مكانة الرياضة السعودية محليًا وقاريًا”.

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