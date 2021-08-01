دوري محمد بن سلمان الأعلى قيمة تسويقية في آسيا

المواطن - محمد سمعه

حقق دوري محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي للمحترفين” المركز الأول في قائمة أعلى الدوريات من حيث القيمة التسويقية في قارة آسيا.

الدوري السعودي للمحترفين في الصدارة

وذكر موقع Transfer Market أن دوري المحترفين السعودي جاء بالمركز الأول برصيد 337,13 مليون يورو كقيمة تسويقية، يليه بالمركز الثاني الدوري الياباني برصيد 322 مليون يورو، ثم الدوري الصيني ثالثًا برصيد 253 مليون يورو، والدوري الإماراتي رابعًا برصيد 192 مليون يورو، الدوري القطري خامسًا برصيد 129 مليون يورو.

دوري المحترفين بالمجان عبر قنوات SSC

وفي أول أمس، أعلنت شبكة قنوات SSC الفضائية عن نقل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي للمحترفين” وكأس الملك والسوبر السعودي للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، بالإضافة للأحداث الرياضية العالمية عبر قنواتها الفضائية المفتوحة بشكل متاح.

كما أعلنت شبكة قنوات SSC خلال بيانها عن حصولها على حقوق بث بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 ومسابقات دوري أبطال آسيا، حيث يُمكن للجمهور متابعة مباريات المسابقات السعودية على قنوات SSC المفتوحة وبتقنية SD كذلك على منصة شاهد وعبر أجهزة الاستقبال من خلال القمر الصناعي “عرب سات”.

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