دوري محمد بن سلمان يُنعش استعدادات الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من أكثر المستفيدين بانطلاق منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، استعدادًا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي المرتقبة.

الاستعداد لنهائي البطولة العربية

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إلى المغرب، استعدادًا لمباراة الرجاء في نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب الاتحاد ضد الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية، يوم 21 من شهر أغسطس الجاري، ويأمل العميد الظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب، خاصة بعد تحسن الأداء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التأهل إلى نهائي البطولة العربية، ولكن تأجل موعدها بسبب جائحة فيروس كورونا، ليكون موعد المباراة النهائية بعد فترة طويلة من التوقف بين الموسمين.

وخاض الاتحاد معسكرًا خارجيًا وعدد من المباريات الودية، استعدادًا لانطلاق دوري محمد بن سلمان للمحترفين ونهائي البطولة العربية، إلا أن بدايته في المسابقة المحلية جاءت مخيبة للآمال، ما أثار غضب جماهيره.

وخسر الاتحاد ضد الفيحاء بهدف دون رد في الجولة الأولى، ولكن نجح المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي في معالجة الأخطاء التي وقع فيها الفريق، وظهر بشكل مغاير في الجولة الثانية أمام الرائد، وفاز بثلاثية دون رد.

وغاب الوافد الجديد البرازيلي إيغور كورونادو عن العميد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، لعدم قيده بسبب شهادة الكفاءة المالية، ولكن هذه الأزمة في طريقها للحل؛ ويتوقع أن تشهد مباراة الاتحاد ضد الرجاء المغربي مشاركته.

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