دوناروما: من سيواجه سان جيرمان سيكون في ورطة

المواطن - مروة نبيل

أكد حارس مرمى باريس سان جيرمان، الإيطالي جيانلويجي دوناروما، أنه يسعى ليكون من أفضل الحراس في العالم، مشددًا في الوقت ذاته على أن كثرة النجوم تُفيد الفريق.

الانتقال إلى سان جيرمان

وانتهى تعاقد دوناروما صاحب الـ22 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي هذا الصيف، وفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق للتجديد، لينتقل إلى فريق باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وقال دوناروما خلال تصريحاته لقناة “كانال بلس” الفرنسية: “أريد أن أصبح أحد أفضل حراس المرمى في العالم، لذا من الضروري التضحية والتواضع كي أفعل ذلك”.

دوناروما يعلق على كثرة النجوم

وأضاف: “حدوث مشكلة في باريس سان جيرمان بسبب كثرة النجوم؟ هناك الكثير من الجودة في الفريق. لذا من سيواجه هؤلاء اللاعبين سيصبح في ورطة، لكننا جميعًا نشعر بحالة جيدة. نحن فريق رائع وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق موسم مميز”.

وتابع: “عدم الاحتفال عند التصدي لركلة الجزاء الأخيرة في اليورو؟ لم أحتفل لأنني كنت أشاهد الحكم. حيث يجب أن تلمس إحدى قدمي الحارس الخط كي يكون التصدي صحيحًا، ومع وجود تقنية الفيديو أنت لا تعرف أبدًا ما سيحدث”.

واختتم دوناروما تصريحاته قائلًا: “عندما رأيت زملائي في الفريق يركضون نحوي بدأ كل شيء في الاحتفال. لم أفهم ما كان يحدث لكنه كان أكبر موقف عاطفي في حياتي”.

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