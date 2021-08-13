دي ماريا يحسم مصير مبابي بعد انضمام ليونيل ميسي

المواطن - محمد سمعه

حسم اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مصير الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق وذلك بعد انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي للفريق الباريسي قبل أيام.

باريس سان جيرمان يضم ميسي بالمجان

وكان ميسي انضم إلى سان جيرمان لمدة سنتين كصفقة انتقال حر، بعدما فشل برشلونة الإسباني في تجديد عقد ميسي الذي انتهى في يونيو 2021.

وتحدث دي ماريا لـ شبكة ESPN : ” مبابي سيبقى معنا في باريس سان جيرمان، أعتقد ذلك وأُدرك تمامًا أن الأندية الكبيرة مهتمة بالتعاقد معه”.

وأضاف دي ماريا: ” مبابي لو غادر أين سيجد ناديًا آخر يضم مثل هؤلاء النجوم، لن يرحل سوف يستمر معنا”.

مبابي يريد المغادرة بسبب ليونيل ميسي

وكانت تقارير صحفية فرنسية، أشارت إلى أن مبابي طلب من إدارة باريس سان جيرمان الرحيل والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي أو سيرحل لهم بالمجان في صيف 2022، وذلك كونه لا يرغب في اللعب بجوار ليونيل ميسي حسبما ذكرت التقارير.

يذكر أن الريال كان قدم عرضًا براتب سنوي قدره 25 مليون يورو سنويًّا لـ مبابي لإقناعه بالانضمام للفريق الملكي بفترة الميركاتو الصيفي وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن ريال مدريد لن يكتفي بالـ25 مليون يورو كراتب سنوي، بل سيقدم للاعب الفرنسي 40 مليون يورو كمكافأة توقيع، في حال أصر على رفض التجديد لباريس سان جيرمان، مما يعني أنه سينضم للريال بشكل مجاني.

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