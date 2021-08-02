ذكاء النصر يحسم له صفقتين بالمجان

المواطن - محمد سمعه

تسابق إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، الزمن وذلك من أجل ضم الصفقات المفيدة للفريق الكروي الأول للمنافسة محليًا وقاريًا بالموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

محمد قاسم سينضم إلى النصر بالمجان

وأصبح العالمي قريبًا من التعاقد مع اللاعب محمد قاسم ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي سابقًا كصفقة انتقال حر، وذلك بعد أن رفض التجديد مع الفيصلي بطل كأس الملك بالموسم الماضي.

سبب الاهتمام بـ قاسم

وسيكون قاسم بديلًا للاعب عبدالرحمن العبيد الذي أصبح قريبًا من مغادرة العالمي في ظل عدم اقتناع المدرب البرازيلي مانو مينيز بقدراته الفنية.

سرعة العالمي ستحسم له صفقة آل فتيل

أما الصفقة الثانية التي يسعى نادي النصر لحسمها هي صفقة المدافع محمد آل فتيل الذي أصبح قريبًا من مغادرة النادي الأهلي.

وما يجعل العالمي الأقرب لحسم صفقة آل فتيل من الهلال، هو اتخاذ المدرب البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر قرارًا مبكرًا بالتعاقد معه، عكس المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال الذي لم يحكم بعد على مستوى الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والمدافع علي البليهي ليقرر إذا ما كان سيتجه لضم آل فتيل من عدمه.

ونجح أصفر العاصمة حتى الآن في ضم اللاعبين الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النصر استغنى عن الخماسي ” يحيى الشهري، الحارس برادلي جونز، المدافع البرازيلي مايكون، عبدالعزيز الدوسري، رائد الغامدي” بعد نهاية موسم 2020/2021.

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