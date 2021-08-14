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رد ناري من ريال مدريد على رغبته ترك الدوري الإسباني
بعد بيان نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو عن الأمر

رد ناري من ريال مدريد على رغبته ترك الدوري الإسباني

2021/08/14
الساعة 4:03 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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رد ناري من ريال مدريد على رغبته ترك الدوري الإسباني لاعبو الريال - المصدر @realmadriden
المواطن - محمد سمعه

رد نادي ريال مدريد الإسباني ببيان رسمي اليوم السبت حول ما تردد مؤخرًا حول رغبته ترك الدوري الإسباني والانتقال للعب في منافسات الدوري الإنجليزي.

ماذا قالت صحيفة ” موندو” ؟

وكانت صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية قالت إن نادي ريال مدريد يرغب في ترك منافسات ” الليجا” والانتقال للعب في الدوري الإنجليزي وذلك بسبب المضايقات التي تعرض لها النادي من رابطة الليجا بـ رئاسة خافيير تيباس.

رد ريال مدريد 

وجاء في نص بيان نادي ريال مدريد: “بالنظر إلى المعلومات التي نشرتها اليوم صحيفة Mundo Deportivo والتي تقول إن نادينا درس ترك الليجا للانتقال إلى البريميرليغ ، يريد ريال مدريد أن يوضح أنه خبر خاطئ تمامًا، وكذلك إنه أمر سخيف ومستحيل وهذا يهدف فقط إلى تعطيل الحياة اليومية لنادينا مرة أخرى والقيام بإزعاجنا”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @Benzema

يذكر أن ريال مدريد سيخوض أول مباراة له اليوم السبت في الليجا ضد فريق ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، ضمن مباريات الجولة الأولى.

رابطة الدوري الإسباني تتسبب في رحيل ميسي !

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني السابق قال إن رابطة الدوري الإسباني هي من تسببت برحيله عن برشلونة، مضيفًا أنه يرفض الدخول في تفاصيل حول هذه الجزئية.

جدير بالذكر أن نادي أتلتيكو مدريد كان تُوج بلقب الدوري في موسم 2020/2021 بعد منافسة قوية مع ريال مدريد وبرشلونة، حيث احتل الريال المركز الثاني وبرشلونة جاء ثالثًا.


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