رسميًا .. أمرابط يوقع لـ آيك أثينا لموسمين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي آيك أثينا اليوناني قبل قليل عن توقيعه مع المغربي نور الدين أمرابط نجم نادي النصر السابق لمدة موسمين كصفقة انتقال حر.

أمرابط يوقع لـ آيك أثينا

ونشر الحساب الرسمي للنادي اليوناني عبر “تويتر” مقطع فيديو للنجم المغربي وهو يوقع عقد انضمامه للفريق حتى صيف 2023.

يذكر أن اللاعب المغربي كان قضى 3 مواسم في صفوف النصر، قبل الرحيل عنه، حيث تُوج مع أصفر العاصمة بلقب دوري المحترفين السعودي موسم 2018/ 2019 مع النصر، بالإضافة لتحقيق لقب السوبر السعودي مرتين عامي 2019 و2020.

رسالة حمدالله إلى مواطنه

وكان المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر وجه رسالة إلى مواطنه بعد مغادرة العالمي قائلًا: “لك كل الشكر يا أخي الغالي على 3 سنوات جميلة قضيناها مع بعض، كما قلت لكل بداية نهاية، لكن تأكد أن اسمك سيبقى مكتوبًا من ذهب في صفحات النصر هذا النادي العظيم، وكل عشاقه المخلصين، شكرًا مرة أخرى لك، أحبك”.

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