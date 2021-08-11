رسميًّا .. نور الدين أمرابط يرحل عن النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر- قبل قليل- وبشكل رسمي عن رحيل النجم المغربي نور الدين أمرابط عن صفوف النادي بعد 3 مواسم قضاها مع أصفر العاصمة.

النصر يشكر نور الدين أمرابط:

ونشر الحساب الرسمي لـ النصر عبر “تويتر” مقطع فيديو بعنوان: “سجلت اسمك في قائمة نجوم النصر الخالدين، وقدمت مع ناديك مسيرة حافلة بالعطاء والوفاء، شكرًا أمرابط”.

وكان اسم أمرابط صاحب الـ34 عامًا ارتبط بالانضمام لنادي الريان القطري، وذلك في حال غادر النصر بصورة نهائية.

وقبل الإعلان الرسمي عن رحيل أمرابط، كانت تقارير صحفية ذكرت أن إدارة مسلي آل معمر ترغب في تجديد عقد اللاعب المغربي لمدة 6 أشهر وذلك لحين عودة اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز من الإصابة.

ألقاب أمرابط مع النصر:

ونجح نور الدين أمرابط في الفوز بلقب دوري المحترفين السعودي موسم 2018/ 2019 مع النصر، بالإضافة لتحقيق لقب السوبر السعودي مرتين عامي 2019 و2020.

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