روماني يقترب من قيادة نادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التفكير في بديل المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، لحسم ملف المدرب الجديد والتعاقد معه سريعًا.

نادي الاتحاد يقترب من التعاقد مع كونترا

وأشار الإعلامي سعد السبيعي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نادي الاتحاد أتم الاتفاق مع المدير الفني الروماني كوزمين كونترا، ويتبقى فقط التوقيع الرسمي.

ويملك كوزمين كونترا صاحب الـ45 عامًا، خبرة كبيرة، حيث سبق ودرب العديد من الأندية الكبرى، ومنها؛ خيتافي الإسباني، وغوانزو الصيني ودينامو بوخارست الروماني، بالإضافة إلى تدريب المنتخب الروماني خلال الفترة من 2017 وحتى 2019.

الاتحاد يُقيل المدرب البرازيلي

وقررت الإدارة الاتحادية إقالة المدير الفني البرازيلي كاريلي، بسبب إصراره على تنفيذ رؤيته، على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة فابيو كاريلي لقب نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ضد الرجاء المغربي، حيث انتهى الوقت الأصلي في المباراة بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر العميد اللقب بركلات الترجيح.

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