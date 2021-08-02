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روما يخطط لمصالحة جوزيه مورينيو
بعد فشل ضم صفقة السويسري جرانيت تشاكا

روما يخطط لمصالحة جوزيه مورينيو

2021/08/02
الساعة 7:13 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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روما يخطط لمصالحة جوزيه مورينيو جوزيه مورينيو مدرب روما
المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي روما الإيطالي في مصالحة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق الكروي الأول وذلك بعد فشل النادي الإيطالي في ضم السويسري جرانيت تشاكا لاعب نادي آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

نجم بوروسيا دورتموند يُرضي مدرب روما

وذكرت صحيفة Bild الألمانية أن المدرب مورينيو يريد من إدارة نادي العاصمة الإيطالية، التحرك لضم اللاعب الدنماركي توماس ديلاني من صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد الفشل في ضم جرانيت تشاكا.

توماس ديلاني لاعب بوروسيا دورتموند
توماس ديلاني لاعب بوروسيا دورتموند

ويسعى فريق العاصمة الإيطالية للتعاقد مع ديلاني بمبلغ أقل من 10 ملايين يورو، كون اللاعب الدنماركي صاحب الـ30 عامًا عقده مع ناديه الألماني ينتهي صيف العام المقبل.

وكان مورينيو تولى تدريب فريق العاصمة الإيطالية قبل شهرين من الآن، وذلك بعد إقالته من تدريب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بسبب سوء النتائج.

مباراة Arsenal وأستون فيلا
تشاكا في مباراة مباراة Arsenal وأستون فيلا

مورينيو يصدم بيدرو رودريغيز

وفي سياق آخر، ارتبط اسم اللاعب الإسباني بيدرو رودريغيز جناح الفريق الكروي الأول بنادي روما مؤخرًا بالانتقال لأحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت صحيفة ” لاجازيتا” الإيطالية إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق العاصمة الإيطالية استبعد وجود بيدرو مع الفريق في الموسم الجديد 2021/2022، حيث أصبح الآن اللاعب الإسباني صاحب الـ34 عامًا مرشحًا للانتقال لأحد أندية الدوري السعودي في الموسم الجديد.


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