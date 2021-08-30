ريال مدريد ينسحب من صفقة مبابي

المواطن - إسلام البشبيشي

تحدثت تقارير إسبانية وفرنسية على أن نادي ريال مدريد الإسباني أوقف مفاوضاته مع باريس سان جيرمان من أجل ضم النجم الفرنسيكيليان مبابي خلال الساعات القليلة الماضية.

حقيقة انتقال مبابي إلى مدريد:

ووفقًا لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد كان يعتبر اليوم هو النهائي لسماع الرد من الباريسيين بشأن عرضهم الأخير لضم مبابي بقيمة 170 مليون يورو، بالإضافة لعشرة ملايين كمُتغيرات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية المقربة من فريق العاصمة مدريد، أن إدارة الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، أوقف التفاوض بشأن مبابي، ونقل عن مُمثلي ريال مدريد في باريس سان جيرمان تأكيدهم على أنهم أوقفوا المفاوضات.

وشدد التقرير في الوقت ذاته على أن لا شيء مُستبعد حتى نهاية سوق الانتقالات غدًا الموافق 31 أغسطس.

مبابي يعلن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد:

وكان مبابي قد عبر أكثر من مرة عن رغبته في تمثيل ألوان ريال مدريد، ورفض في سبيل تحقيق هذا الأمر تجديد تعاقده أكثر من مرة مع الفريق الباريسي.

ويأمل جمهور ريال مدريد في أن تنجح الإدارة في ضم مبابي لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الحالي الذي يُواجهون فيه تحديات كبيرة، سواء على مستوى الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد كيليان مبابي صاحب الـ22 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي صيف عام 2022.

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