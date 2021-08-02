سائق متهور يفحط في طريق عام بجدة والمرور يتفاعل

المواطن - جدة

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقطع فيديو متداول أظهر سائق مركبة يمارس التفحيط وسط المركبات في طريق عام بمحافظة جدة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/B3yziLiumt pic.twitter.com/UvkMWs4Y53 — المرور السعودي (@eMoroor) August 2, 2021

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم ضبط قائد المركبة، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

نصائح خبراء قيادة السيارات

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

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