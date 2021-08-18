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سامي الجابر يدعم الاتحاد: لا تخف على النمور
قبل خوض نهائي البطولة العربية

سامي الجابر يدعم الاتحاد: لا تخف على النمور

2021/08/18
الساعة 5:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سامي الجابر يدعم الاتحاد: لا تخف على النمور سامي الجابر نجم الهلال السابق
المواطن - مروة نبيل

وجه نجم ورئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر رسالة دعم إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي المرتقبة.

 

سامي الجابر يدعم الاتحاد

ونشر الصحافي الرياضي قصي نقادي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو بصحبة سامي الجابر الذي قدم من خلاله الدعم للاعبي الاتحاد، متمنيًا لهم الفوز في المباراة النهائية.

وقال سامي الجابر: “الله يوفق الاتحاد في نهائي البطولة العربية إن شاء الله، ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رجال وقدها إن شاء الله.. هؤلاء النمور لا تخف عليهم”.

كأس البطولة العربية
كأس البطولة

الاتحاد ضد الرجاء

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية، يوم 21 من شهر أغسطس الجاري، ويسعى العميد للظهور بشكل مميز والتتويج باللقب.

وفي السياق ذاته، يحظى نادي الاتحاد بدعم كبير سواء رسمي أو جماهيري قبل مباراته المرتقبة في نهائي البطولة العربية، وتنتظره مكافآت كبيرة من مجلس الإدارة، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ في حالة الفوز.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الاتحاد – المصدر spl


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