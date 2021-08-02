سبب يمنع كريستيانو رونالدو من العودة إلى ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة مُدوية عن رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي الأول بـ يوفنتوس الإيطالي في العودة لنادي ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي.

9 سنوات لا تُنسى لـ كريستيانو رونالدو مع الريال

وكان رونالدو قضى 9 سنوات في صفوف الريال من عام 2009 حتى عام 2018، ثم رحل في صيف عام 2018 للانضمام لصفوف فريق يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو آنذاك.

وقالت صحيفة ” أس” الإسبانية إن رونالدو صاحب الـ36 عامًا متحمس بشأن العودة إلى ريال مدريد لكنه يخشى من صفقة انضمام الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي للفريق الإسباني.

صفقة مبابي تُخيف رونالدو

وأكدت الصحيفة أن رونالدو يعي تمامًا أن انضمام مبابي صاحب الـ23 سنة لصفوف الريال سيُضعف من فرصه في اللعب بصورة أساسية مع ريال مدريد بالموسم الجديد.

ويرغب رونالدو في الانضمام للريال بسبب العلاقة الطيبة التي تجمع بينه وبين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال الحالي.

وقالت شبكة Foot Mercato الفرنسية بوقت سابق : إن ريال مدريد سيقدم راتبًا قدره 25 مليون يورو سنويًّا لـ مبابي صاحب الـ23 عامًا لإقناعه بالانضمام للفريق الملكي بفترة الميركاتو الصيفي وقبل انطلاق الموسم الجديد.

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