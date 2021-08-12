سجل محبط لـ الحزم أمام أندية بريدة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في الظهور بشكل جيد ضد التعاون اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم يُعاني ضد أندية بريدة

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم من تراجع النتائج أمام أندية بريدة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد إصرار اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم، وتحسين سجله السيئ.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم من تحقيق الفوز مرة واحدة خلال آخر 13 مواجهة ضد أندية بريدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل 6 مرات وخسر مثلهم.

مواجهة التعاون في الدوري اليوم

ومن المقرر أن يبدأ الفريق مشواره في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند الساعة 8:55 مساء اليوم الخميس.

وانطلقت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء أمس الأربعاء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الاتحاد، وتمكن الفريق الفيحاوي من الفوز بهدف دون رد.

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