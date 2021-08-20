سرور ينصح رئيس النصر بعد هزيمة الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور نصيحة إلى رئيس مجلس الإدارة، مسلي آل معمر بعد خسارة الفريق ضد الفيصلي.

سرور ينصح آل معمر

وقال هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنصح وأتمنى وجود خالد الهزاع كمستشار للمدرب وهذا سيكون في مصلحة الفريق !!”.

ونشر سرور صورة مسلي آل معمر في تغريدة أخرى، وعلق قائلًا: “الهزاع يا مسلي خير من يؤتمن ليكون مستشارًا مع أي مدرب يدرب الفريق.. خالد لا بد أن يكون مع أي مدرب لأجل النصر … نصيحة، نصيحة، نصيحة”.

الفيصلي يتجاوز النصر بثنائية

ولعب الفيصلي ضد النصر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح عنابي سدير في الفوز بهدفين مقابل هدف، ما عرض المدرب مانو مينيز لانتقادات.

وتجمد رصيد العالمي عند 3 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الترتيب بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط.

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