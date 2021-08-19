النصر يتألق ضد الفيصلي في المجمعة

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة التألق ضد الفيصلي في ملعب مدينة المجمعة الرياضية خلال مواجهتهما اليوم.

النصر ضد الفيصلي في المجمعة

وخاض النصر 12 مباراة ضد الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في جميع البطولات، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأصفر، ما يمنحه دفعة معنوية قبل مباراة اليوم.

ونجح العالمي في تحقيق الفوز 6 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 5 مباريات، فيما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من الفوز في مباراة واحدة فقط كانت في مارس 2020.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الفيصلي ضد النصر عند الساعة 8:50 مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى العالمي لمواصلة انطلاقته وتحقيق الفوز، فيما يطمح عنابي سدير لخطف الثلاث نقاط وتعويض تعادله ضد الأهلي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ11 برصيد نقطة.

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