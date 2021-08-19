‎الرئيسية
الرياضة
النصر يتألق ضد الفيصلي في المجمعة
قبل مواجهة الفريقين اليوم

النصر يتألق ضد الفيصلي في المجمعة

2021/08/19
الساعة 1:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
النصر يتألق ضد الفيصلي في المجمعة جانب من مباراة سابقة - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة التألق ضد الفيصلي في ملعب مدينة المجمعة الرياضية خلال مواجهتهما اليوم.

النصر ضد الفيصلي في المجمعة

وخاض النصر 12 مباراة ضد الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في جميع البطولات، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأصفر، ما يمنحه دفعة معنوية قبل مباراة اليوم.

ونجح العالمي في تحقيق الفوز 6 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 5 مباريات، فيما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من الفوز في مباراة واحدة فقط كانت في مارس 2020.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الفيصلي ضد النصر عند الساعة 8:50 مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى العالمي لمواصلة انطلاقته وتحقيق الفوز، فيما يطمح عنابي سدير لخطف الثلاث نقاط وتعويض تعادله ضد الأهلي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ11 برصيد نقطة.

الفيصلي
لاعبو الفيصلي – المصدر @SPL


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بديل مفاجئ لصفقة حمدالله في الاتحاد

يبدو أن نادي الاتحاد سيكون في طريقه لصرف