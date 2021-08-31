سعود الرشودي رئيسًا لنادي التعاون

المواطن - مروة نبيل

أصبح سعود الرشودي رئيسًا لمجلس إدارة نادي التعاون رسميًّا، لمدة 4 سنوات قادمة من 2021 وحتى عام 2025.

سعود الرشودي رئيسًا للتعاون:

وأُقيمت اليوم الجمعية العمومية الغير عادية لنادي التعاون، وتم الإعلان قبل قليل عن فوز سعود الرشودي برئاسة مجلس الإدارة، بالتزكية، حيث إنه الوحيد الذي تقدم للرئاسة.

وجاءت قائمة سعود الرشودي لمجلس إدارة نادي التعاون كالتالي؛ سامي الوابلي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ بندر المانع، سلطان الشريدة، عبدالرحمن الدخيل الله وعبدالكريم الغنيم.

وكان يتولى علي الشايعي رئاسة مجلس إدارة نادي التعاون بعد استقالة محمد القاسم من منصبه في أكتوبر 2020، وذلك بعد 8 سنوات قضاها في منصبه كرئيس للنادي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون هذا الموسم:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره النصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفشل في الحفاظ على تقدمه بهدف ليخسر بثلاثية في الوقت القاتل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، حيث فشل في تحقيق أي فوز، واكتفى بالتعادل في مباراة وخسارة مواجهتين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الاستعداد جيدًا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، مع مدربه الجديد جوزيه جوميز، أملًا في الظهور بشكل أفضل.

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