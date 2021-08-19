سعيد: المرحلة الحالية في الأهلي تحتاج الصبر

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي الرياضي وليد سعيد بالمجهود الكبير الذي تبذله إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي بعد الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

الأهلي يحتاج إلى الصبر

وعلق سعيد على حصول الراقي على الكفاءة المالية قائلًا: “المرحلة الحالية تحتاج الصبر.. إدارة الأهلي بذلت الغالي والنفيس.. من جل إعداد الفريق بشكل ممتاز “.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ويحتاجون برفقة اللاعبين والجهاز الفني إلى الوقت للعمل وإلى الصبر ثم الصبر”.

وأعلن الراقي، اليوم، عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية رسميًا، ليستطيع تسجيل اللاعبين الجدد والمشاركة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي يواجه الحزم اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد الأهلي على ملعب نادي الحزم في الرس، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل بنتيجة 3/3 ضد التعاون، فيما تعادل الراقي ضد الفيصلي بهدف لكل منهما.

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