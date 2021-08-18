سكني: 93 ألف أسرة استفادت من خياري الجاهزة وتحت الإنشاء

المواطن - واس

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء “الوحدات الجاهزة” و”تحت الإنشاء” ضمن برنامج سكني، أكثر من 93 ألف أسرة منذُ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر يوليو الماضي، منها 53,108 أسر استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة، التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

124 ألف أسرة:

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج منذ بداية العام الجاري، والتي تجاوزت 124 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها 97,822 أسرة سكنت منازلها حتى يوليو الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني“، ولتفاصيل أكثر حول الخيارات السكنية يمكن زيارة الرابط هنا.

ويقدم برنامج “سكني خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية، التي يتم اختيارها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم، ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر حول منتج شراء الوحدات السكنية الجاهزة من خلال زيارة الرابط هنا.

خيارات وخدمات:

ويوفّر “سكني” من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 102 مشروعاً توفّر أكثر من 144 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180,537 أرضاً سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة