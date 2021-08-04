سهم التنمية الغذائية يرتفع 30% عند سعر 87.1 ريال في أولى تداولاته

المواطن - الرياض

تصدر سهم شركة التنمية الغذائية “تنمية” ارتفاعات سوق الأسهم السعودية الرئيسي بمستهل جلسة اليوم الأربعاء، في أولى تداولاته بالسوق، مرتفعًا 30% عند سعر 87.1 ريال للسهم.

وبلغت قيمة التداول على السهم في تلك الأثناء نحو 1.67 مليون ريال، بكمية تداول 19.21 ألف سهم.

إدراج أسهم شركة التنمية الغذائية:

وبدأ اليوم إدراج وبدء تداول أسهم شركة التنمية الغذائية في السوق الرئيسية بتداول السعودية على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية بنسبة 30% صعودًا أو هبوطًا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعودًا أو هبوطًا.

وقال موقع السوق المالية (تداول)، في وقت سابق، إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعودًا أو هبوطًا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في طرح شركة التنمية الغذائية، قد أعلنت عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة يوم الثلاثاء قبل الماضي.

وبلغت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة للمكتتبين الأفراد 1170.48% وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 69,598 مكتتبًا ضخوا نحو 470.53 مليون ريال، للاكتتاب في عدد 600 ألف سهم بسعر 67 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.

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