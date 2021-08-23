سوق الأسهم يغلق منخفضًا والمؤشر فوق 11 ألف نقطة

المواطن - واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 13.56 نقطة ليقفل عند مستوى 11062.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

أداء سوق الأسهم

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، والزامل للصناعة، وتنمية، وبوان، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، وأسمنت القصيم، وعذيب للاتصالات، ومتطورة، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.71% و 3.36%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وتنمية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 337.88 نقطة ليقفل عند مستوى 24486.31 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 195 ألف سهم تقاسمتها 961 صفقة.

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