سُحب رعدية تقترب من جدة قادمة من الشرق

المواطن - جدة

أظهرت آخر صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار تشكلًا لكميات من السُّحب الرعدية الماطرة إلى الشرق من مدينة جدة.

يُذكر أن عموم الأجزاء الغربية من المملكة تتأثر اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ترفع من احتمالية تأثر مدينة جدة بتشكيلات من السحب الرعدية الممطرة، ذات الطابع العشوائي والمتفرق، بحسب موقع طقس العرب.

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران، الشرقية).

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