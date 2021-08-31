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شؤون المسجد النبوي تجدّد سجاد الحرم
يتضمن شريحة إلكترونية

شؤون المسجد النبوي تجدّد سجاد الحرم

2021/08/31
الساعة 8:39 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شؤون المسجد النبوي تجدّد سجاد الحرم
المواطن - واس

جدّدت وكالة شؤون المسجد النبوي سجاد الحرم، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين، ويُعد السجاد الذي جرى تجديده من السجاد السعودي الفاخر ذي الجودة العالية،إذْ يتميز بتضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة، وتُقرَأ بوسائل RFID التي ترتبط بنظام إلكتروني.

نظام إلكتروني:  

ويحتوي النظام على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها، وحصر أعداد السجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على ترميز رقمي ” باركود” الذي يتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته.

أعمال تطويرية: 

وتأتي هذه الجهود ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها الوكالة للمسجد النبوي للارتقاء بالخدمات المبذولة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذليل العقبات كافة ،وتسهيلاً على الزائرين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.


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