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شوبير: أحمد حجازي لن يعود للأهلي
مؤكدًا سعادته مع الاتحاد

شوبير: أحمد حجازي لن يعود للأهلي

2021/08/30
الساعة 7:01 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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شوبير: أحمد حجازي لن يعود للأهلي حجازي - المصدر @ittihad
المواطن - مروة نبيل

أكد حارس مرمى الأهلي المصري السابق، أحمد شوبير أن أحمد حجازي مستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

شوبير يؤكد سعادة أحمد حجازي في الاتحاد

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي على “راديو أون سبورت إف إم”: “أحمد حجازي سعيد للغاية مع فريق الاتحاد، ولا يفكر في العودة إلى الأهلي في الوقت الحالي”.

الاتحاد ضد الرائد
حجازي – المصدر @SPL

وشدد شوبير على أن أحمد حجازي يحصل على مستحقاته مع نادي الاتحاد بانتظام، ويريد الاستمرار في صفوفه؛ حتى أنه لا يريد العودة إلى إنجلترا، مثنيًا في الوقت ذاته على حماسه خلال معسكر المنتخب المصري الحالي.

ويُعد أحمد حجازي من الركائز الأساسية في تشكيلة الاتحاد، ويصعب على الإدارة التفريط في خدماته، إلا أن بعض التقارير أكدت خلال اليومين الماضيين احتمالية عودته إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.

أحمد حجازي
حجازي مع المنتخب

الاتحاد هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.

دوري محمد بن سلمان - نادي الاتحاد
لاعبو نادي الاتحاد – المصدر spl


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