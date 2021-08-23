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شيردان شاكيري ينضم إلى ليون الفرنسي رسميًّا
قادمًا من ليفربول الإنجليزي

شيردان شاكيري ينضم إلى ليون الفرنسي رسميًّا

2021/08/23
الساعة 9:33 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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شيردان شاكيري ينضم إلى ليون الفرنسي رسميًّا شيردان شاكيري نجم ليون الفرنسي الجديد - @OL_English
المواطن - محمد سمعه

انضم اللاعب السويسري شيردان شاكيري بصورة نهائية ورسمية لنادي أوليمبيك ليون الفرنسي، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شيردان شاكيري في ليون لـ 3 سنوات:

وذكر الحساب الرسمي لنادي ليون عبر “تويتر” أن شاكيري صاحب الـ29 عامًا انضم لصفوف فريق الشمال الفرنسي حتى صيف عام 2024.

ولعب شاكيري من قبل مع منتخب سويسرا الأول لكرة القدم في 3 نسخ لبطولة كأس العالم أعوام 2010 و2014 و2018، كما شارك في نسختي يورو 2016 و2020 مع منتخب بلاده.

شيردان شاكيري نجم ليون
@OL_English

سبب رحيل شاكيري عن ليفربول:

وكان شاكيري قرر الرحيل عن ليفربول بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع الفريق الأول في ظل تواجد مميز للمصري محمد صلاح.

يذكر أن شيردان شاكيري سبق له اللعب في صفوف بازل السويسري وبايرن ميونخ الألماني ونادي إنتر ميلان الإيطالي ثم ليفربول، ثم حاليًّا مع نادي ليون.


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