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صحة الرياض تطلق مبادرة للحصول على لقاحات كورونا لمن بين 12 إلى 18 عامًا
بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم في الدوادمي

صحة الرياض تطلق مبادرة للحصول على لقاحات كورونا لمن بين 12 إلى 18 عامًا

2021/08/06
الساعة 9:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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صحة الرياض تطلق مبادرة للحصول على لقاحات كورونا لمن بين 12 إلى 18 عامًا
المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، إطلاق مبادرة لتسهيل الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا.

ويأتي ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم في الدوادمي، وذلك في المحافظات التي لا تتوفر فيها مراكز للقاحات.

لقاحات كورونا: 

وكشفت صحة الرياض أن اللقاحات ستتوفر في المركزين الصحيين ساجر الثاني ورفايع الجمش لمدة شهر ابتداء من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 8 مساء، مفيدة بأن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لمواجهة جائحة كورونا.


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